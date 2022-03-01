دراسة: لهذا السبب يعاني كِبار السن الأرق ليلاً

اكتشف باحثون من جامعة ستانفورد الأمريكية سبب مشكلات النوم واضطراباته التي يعانيها كبار السن بعد بلوغهم الخامسة والستين من العمر.

وتشير مجلة "ساينس"، إلى أن الخبراء كانوا على علم بأنه مع التقدم بالعمر يضطرب النوم ويسوء، لكن الآلية المسبّبة لهذه المشكلة لم تدرس، لذلك اختار الباحثون مجموعتين من الفئران: عمر فئران المجموعة الأولى 3 - 5 أشهر، والأخرى أعمارها 18 - 22 شهراً.

وبعد ذلك درسوا الأروكسين، وهو البيبتيدات العصبية أو المواد الكيميائية المسؤولة عن نقل أوامر اليقظة والنوم في الدماغ. واتضح لهم أن فئران المجموعة الثانية فقدت نحو 38 بالمئة من هذه البيبتيدات مقارنة بفئران المجموعة الأولى.

واستنتج الباحثون من هذه النتائج، أن مشكلات النوم في الشيخوخة سببها اضطراب عمل قنوات البوتاسيوم التي هي "مفاتيح" بيولوجية بين اليقظة والنوم. كما يؤكّد الباحثون أن سوء النوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمجموعة متنوعة من المشكلات الصحية بدءاً بارتفاع مستوى ضغط الدم وانتهاءً بالنوبات القلبية والسكري والاكتئاب ومرض الزهايمر.

وقنوات البوتاسيوم هي إنزيمات في أغشية الخلايا، يبلغ عدد أنواعها 40 نوعاً لدى الإنسان، وتخصّص هذه القنوات لمرور الأيونات العصبية عبرها مما يسمح للخلايا بالارتباط بالوسط الخارجي. ويؤدي اختلال عمل هذه القنوات إلى هلاك الخلايا العصبية وأمراض القلب والأوعية وغيرها من الأمراض. أما التفهم العميق لعمل هذه القنوات فيعد أساساً لطرح عقاقير طبية تساعد على مكافحة أمراض عديدة ومتنوعة.

ويأمل الباحثون أن تساعد هذه النتائج على ابتكار طرق وأدوية أكثر فعالية لعلاج مشكلة الأرق مستقبلاً.