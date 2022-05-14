دراسة: هذا سر البقع البنية على قشر الموز

وقال "شتاينبوك": "يحتوي قشر الموز على طبقة خارجية شمعية - إذا كانت سليمة - تؤدي وظيفة جيدة جدًّا في إبعاد الأكسجين، والنتيجة هي بقع بنية على قشرة صفراء. ولكن ببطء شديد، يدخل الأكسجين في النهاية إلى القشرة في كل مكان، بحيث يصبح الموز القديم حقًّا بنيًّا تمامًا".