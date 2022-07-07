دراسة: 35% من المساجد في بريطانيا تتعرض للهجوم مرة واحدة على الأقل في السنة

كشفت دراسة أجريت في بريطانيا عن ظاهرة الإسلاموفوبيا في البلاد، تزايد الهجمات على المساجد.. ووفقًا لهذه الدراسة؛ فإن واحدًا من كل ثلاثة مساجد في البلاد يتعرض للهجوم مرة واحدة في السنة على الأقل.