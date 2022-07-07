دراسة: 35% من المساجد في بريطانيا تتعرض للهجوم مرة واحدة على الأقل في السنة

كشفت دراسة أجريت في بريطانيا عن ظاهرة الإسلاموفوبيا في البلاد، تزايد الهجمات على المساجد.. ووفقًا لهذه الدراسة؛ فإن واحدًا من كل ثلاثة مساجد في البلاد يتعرض للهجوم مرة واحدة في السنة على الأقل.
ووفقًا لتقارير بريطانية فإن الدراسة أجريت على أكثر من 100 مسجد في بريطانيا، وتم إجراء البحث من قِبَل منظمتين مستقلتين.
ووفقًا للدراسة، فإن 35% من المؤسسات والمساجد الإسلامية تتعرض للهجوم مرة واحدة على الأقل سنويًّا، والسبب الرئيسي للهجمات هو معاداة الإسلاميين.. وتكون عمليات الهجوم غالبًا عبارة عن أعمال تخريب وسرقة مقتنيات المسجد أو المراكز الإسلامية.
ويكشف البحث أيضًا أنه تم الإبلاغ عن 85٪ من حالات المساجد التي تعرضت لهجمات أو تهديدات معادية للجالية المسلمة.