درجة حرارة قياسية.. نقل 62 يابانيًّا للمستشفى في طوكيو لإصابتهم بضربة شمس

ووفق سبوتنيك عربي: شهدت العاصمة اليابانية ارتفاعًا في درجات الحرارة إلى 35.4 درجة مئوية "95.7 فهرنهايت" ظهر اليوم السبت، وهي أعلى درجة حرارة تشهدها البلاد في مثل هذا اليوم من العام، منذ بدء تسجيل الأرقام القياسية في عام 1875.