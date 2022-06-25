درجة حرارة قياسية.. نقل 62 يابانيًّا للمستشفى في طوكيو لإصابتهم بضربة شمس

تسببت الحرارة العالية غير المعتادة في اليابان في نقل قرابة 62 شخصًا على الأقل إلى المستشفى في العاصمة اليابانية طوكيو؛ بسبب الاشتباه في إصابتهم بضربة شمس.
ووفقًا لوكالة كيودو اليابانية: تتعرض اليابان لموجة حرارة قياسية أدت إلى نقل 62 شخصًا على الأقل إلى المستشفى في طوكيو للاشتباه في إصابتهم بضربة شمس.
وعن حالات المصابين أكدت أن اثنين من أولئك الذين نقلوا إلى المستشفى في حالة خطيرة.
ووفق سبوتنيك عربي: شهدت العاصمة اليابانية ارتفاعًا في درجات الحرارة إلى 35.4 درجة مئوية "95.7 فهرنهايت" ظهر اليوم السبت، وهي أعلى درجة حرارة تشهدها البلاد في مثل هذا اليوم من العام، منذ بدء تسجيل الأرقام القياسية في عام 1875.
وتعدّ أعلى درجة حرارة على الإطلاق سجلتها اليابان في يونيو، هو ما تم تسجيله اليوم في مدينة إيزيساكي شمال غرب طوكيو؛ حيث ارتفعت درجات الحرارة إلى 40.2 درجة مئوية.
وفي حين تم وضع ست محافظات يابانية في حالة تأهب، فقد أوصت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بالبقاء في المنزل ما لم يكن ذلك ضروريًّا للغاية، مع ضرورة شرب كمية كافية من الماء وتجنب ارتداء أغطية الوجه إلا في مكان مزدحم.