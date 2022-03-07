درس للأبناء.. شاهد أبًا يواجه الموت بدلًا من ابنه

وقد أثارت الواقعة عاصفة حب، عقب نشرها على موقع "يوتيوب"، يقول المشاهد كريستوفر بول: "من المؤسف أن جزءًا كبيرًا من مجتمعنا يفتقد وجود الأب في الأسرة، هذا جزء واحد يكشف أهمية وجوده: إنه الحب والحماية"، تقول المشاهدة دون سافيل: "بارك الله في والدك، يا له من حب مدهش، أدعو الله أن تكونا كلاكما بخير".