درس للأبناء.. شاهد أبًا يواجه الموت بدلًا من ابنه

في درس عملي للأبناء، واجَهَ أبٌ الموت بدلًا من ابنه؛ حيث شهدت إحدى مسابقات رعاة البقر في الولايات المتحدة الأمريكية مشهدًا دراميًّا رصدته عدسات الكاميرات، عندما حاول أبٌ إبعاد ثور هائج عن ابنه المطروح أرضًا، دون جدوى؛ ليقرر الأب في النهاية حماية ابنه بجسده.
وقال تقرير مصور لبرنامج "إنسايد إيديشن" على تليفزيون "سي بي إس": هذا نموذج لحب الأب لأبنائه، في فيديو يُظهر الأب وهو يلقي بجسده فوق نجله الملقى على الأرض أمام الثور الهائج قبل لحظات من وصول الثور لهما، ونطح الأب الذي تلقى الصدمة بجسده بدلًا من ابنه.
ونجح الأب في حماية ابنه؛ لا سيما وأنه كان وقعًا أرضًا غير قادر على الحركة والدفاع عن نفسه من هجوم الثور.
وحسب التقرير، فقد سقط مُصارع الثيران كودي هوكس (18 عامًا) بالقرب من بوابة حلبة الثيران؛ لكن جهود والده أسفرت عن نجاة الابن.
وأكدت "إنسايد إيديشن" أن الأب والابن بخير، ولم يتعرضا لإصابات خطيرة.
وقد أثارت الواقعة عاصفة حب، عقب نشرها على موقع "يوتيوب"، يقول المشاهد كريستوفر بول: "من المؤسف أن جزءًا كبيرًا من مجتمعنا يفتقد وجود الأب في الأسرة، هذا جزء واحد يكشف أهمية وجوده: إنه الحب والحماية"، تقول المشاهدة دون سافيل: "بارك الله في والدك، يا له من حب مدهش، أدعو الله أن تكونا كلاكما بخير".