دعاوى قضائية ضد "إيلون ماسك" بسبب أسهمه في "تويتر"

يستعد عدد من المستثمرين في أسهم شركة "تويتر"، لرفع دعوى قضائية بشكل جماعي ضد الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، بدعوى تلاعبه بسعر السهم؛ لتأخره في إعلان شرائه أكثر من 5% من ملكية الشركة منتصف الشهر الماضي، وهو ما يخالف قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وتَقدم عدد آخر من المساهمين خلال اليومين الماضيين، بشكاوى بشكل منفرد إلى المحكمة الجزائية في نيويورك، مدعين أن إيلون ماسك تأخر في الإفصاح المطلوب في غضون 10 أيام من حصوله على نسبة 5% في تويتر؛ مما سمح له بإضافة المزيد من الأسهم بأسعار أقل مما كان سيحصل عليها، رافعاً حصته إلى 9.1% وهو ما اعتبره المدعون خداعاً واحتيالاً للمساهمين الذين قاموا ببيع أسهمهم خلال الفترة من 24 مارس و1 أبريل الجاري.
وشهد سهم تويتر ارتفاعاً 27% من 39.31 دولاراً في الأول من أبريل إلى 49.97 دولاراً في الرابع من أبريل، بعد أن كشف "ماسك" عن حصته في الشركة.