دعاوى قضائية ضد "إيلون ماسك" بسبب أسهمه في "تويتر"

وتَقدم عدد آخر من المساهمين خلال اليومين الماضيين، بشكاوى بشكل منفرد إلى المحكمة الجزائية في نيويورك، مدعين أن إيلون ماسك تأخر في الإفصاح المطلوب في غضون 10 أيام من حصوله على نسبة 5% في تويتر؛ مما سمح له بإضافة المزيد من الأسهم بأسعار أقل مما كان سيحصل عليها، رافعاً حصته إلى 9.1% وهو ما اعتبره المدعون خداعاً واحتيالاً للمساهمين الذين قاموا ببيع أسهمهم خلال الفترة من 24 مارس و1 أبريل الجاري.