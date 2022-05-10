دون عمالة بشرية.. استعدادات لبناء سد كهرومائي بجيش من الروبوتات بالصين

وبمجرد وصول المواد، ستحولها الجرافات (ذاتية دون سائق) إلى طبقة من السد، ومن ثم ستساعد البكرات المجهزة بأجهزة استشعار في الضغط على كل طبقة حتى تصبح صلبة ومتينة، على حد قولهم.