ذعر على طائرة في "إسرائيل".. بعد تبادل هذه الصور المرعبة عبر تطبيق "آيفون"

وأشار البيان إلى "استجواب التسعة المشتبه بهم من قِبَل الشرطة"؛ مؤكدة أن الحادثة ترتقي إلى "تهديد إرهابي".

وأفادت هيئة المطارات بأنه تم إنزال المشتبه بهم من الطائرة قبيل مغادرتها بعد تأخير استمر أربع ساعات.