ذعر وهروب جماعي من "تايمز سكوير".. شاهد أغرب سبب

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تَسبب دويّ انفجار في بئر صرف صحي، في حالة ذعر وهروب جماعي في ساحة "التايمز سكوير" الشهيرة بمدينة نيويورك الأمريكية.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق هروبًا جماعيًّا للناس من الساحة، فور سماع دوي الانفجار.
من جانبها، أفادت السلطات الأمريكية باندلاع عدة حرائق في آبار الصرف بـ"تايمز سكوير" بنيويورك مساء الأحد، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.
وأفادت إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك، بأن رجال الإطفاء قاموا بتفتيش المناطق المحيطة؛ بحثًا عن أي مستويات مرتفعة من أول أكسيد الكربون.