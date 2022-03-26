ربما جلبته الأمواج من موانئ أوكرانيا.. تركيا تُزيل لغمًا من مضيق البسفور

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنها حيّدت جسمًا يشبه اللغم، عند المدخل الشمالي لمضيق البوسفور.
وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "رويترز"، أنها دفعت بغواصين للتعامل مع الجسم بعدما لاحظه صيادون.
وجاءت رؤية اللغم البحري، بعد تحذيرات من أن الألغام المزروعة عند مداخل الموانئ الأوكرانية، يمكن أن تتفكك في الطقس السيئ، وتعبر البحر الأسود.
وعرضت محطة "إن تي في" التركية، صورًا لجسم يتمايل في الأمواج قبالة منطقة ساريير بإسطنبول، على الساحل الأوروبي لمضيق البوسفور، وكانت سفينة تابعة لخفر السواحل تتمركز في مكان قريب.