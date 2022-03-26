ربما جلبته الأمواج من موانئ أوكرانيا.. تركيا تُزيل لغمًا من مضيق البسفور

وعرضت محطة "إن تي في" التركية، صورًا لجسم يتمايل في الأمواج قبالة منطقة ساريير بإسطنبول، على الساحل الأوروبي لمضيق البوسفور، وكانت سفينة تابعة لخفر السواحل تتمركز في مكان قريب.