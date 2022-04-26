ربما صغيرة جداً أو متواضعة.. كم تبلغ ثروة ملك إسبانيا؟

وأوضح القصر أن أكثرية أصول الملك التي تقرب قيمتها من 2.3 مليون يورو، تتشكل من إيداعات في حسابات توفير لعائداته في السنوات الـ25 الأخيرة، بداية كأمير أستورياس ثم كملك منذ 2014، أما باقي الأصول فهي أعمال فنية ومجوهرات.