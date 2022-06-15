رشق أنثى التمساح بالحجارة.. شاهد كيف تلقى عقاباً فورياً

وقال خوسيه غوميز مدير الدفاع المدني في ولاية تاباسكو: إن "الشخص الذي تعرّض للهجوم كان تحت تأثير الخمر، وكان يرشق أنثى التمساح بالحجارة"، وأضاف: "هذه الحيوانات في مرحلة التكاثر. وهي ترقد على البيض وعندما شعرت بهجوم الرجل عليها، حدث رد فعلها الخطير".