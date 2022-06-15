رشق أنثى التمساح بالحجارة.. شاهد كيف تلقى عقاباً فورياً

لعبت الخمر برأس رجل مكسيكي، فذهب لمناوشة أنثى تمساح وهي ترقد على البيض في عشها على شاطئ بحيرة وسط المكسيك، وحين رشقها بالحجارة، هاجمته وكادت تسحبه إلى البحيرة لقتله.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم الخميس الماضي، على شاطئ بحيرة لا إنكانتادا في بلدة فيلاهيرموسا بولاية تاباسكو المكسيكية.
وفي الفيديو الذي التقطه أحد المارة، وبثّته الصحيفة، يظهر الرجل الذي لم تفصح السلطات عن اسمه، وهو يجمع الأحجار ويرشق بها أنثى التمساح الراقدة بالقرب من عش بيضها.
وفجأة قفزت أنثى التمساح وأمسكت ببنطلون الرجل من أسفل وأسقطته أرضاً وكادت تنجح في سحبه نحو البحيرة لقتله.
وهنا يبدو أن الرجل أفاق من سكرته واستعاد وعيه، وعرف أن حياته مهدّدة، فقاوم الحيوان بكل قوة حتى تمكّن من تخليص نفسه وملابسه.
وحسب صحيفة "لا رازون" المكسيكية، لم تتضح مدى إصابة الرجل، لكن شهود عيان قالوا إنه تمكّن من الابتعاد عنها بمفرده.
وقال خوسيه غوميز مدير الدفاع المدني في ولاية تاباسكو: إن "الشخص الذي تعرّض للهجوم كان تحت تأثير الخمر، وكان يرشق أنثى التمساح بالحجارة"، وأضاف: "هذه الحيوانات في مرحلة التكاثر. وهي ترقد على البيض وعندما شعرت بهجوم الرجل عليها، حدث رد فعلها الخطير".
ووصلت وحدة من إدارة الإطفاء المحلية إلى مكان الحادث وتمكنت من الإمساك بأنثى التمساح وربطها بحبل، وبعدها تم وضعها مع البيض تحت رعاية وكالة حماية البيئة.
وحثّت إدارة الحماية المدنية في تاباسكو السكان على عدم الاقتراب من التماسيح في المنطقة، وقالت الوكالة في بيان "نوجه دعوة قوية لتجنب إزعاجها حتى لا تحدث هجمات من التماسيح".