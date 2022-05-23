رصد 4 إصابات بمرض "جدري القردة" بألمانيا

أعلنت وزارة الصحة الألمانية، اليوم الاثنين، رصدها أربع إصابات بمرض "جدري القردة" حتى الآن في البلاد، متوقعة تسجيل حالات أخرى خلال الأيام المقبلة.
وقال المتحدث باسم "الصحة الألمانية": "حتى يوم الأحد، كانت هناك أربع حالات مؤكدة من المرض في ألمانيا، واحدة في ميونيخ وثلاث في برلين".
وأضاف: "تحاول السلطات الصحية الآن تحليل عينات من حالات أخرى مشتبه فيها وتتبع المخالطين للحالات المؤكدة".
وأشار إلى أنه "بسبب الاختلاط المتنوع للمصابين حاليًا، من المتوقع تسجيل المزيد من الإصابات بجدري القردة في ألمانيا".
وقال: إن المرض سهلاً، وبحسب المعلومات المتوفرة فإن انتقاله ممكن فقط من خلال الاتصال الوثيق، مرجحًا أن يكون معدل انتشار المرض معتدلاً.
يُذكر أن "جدري القردة" مرض نادر وعادة ما تكون أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية وطفح جلدي على اليدين.