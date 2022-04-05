رعب الحرب.. الألمان يُخزّنون الحطب من الآن خوفًا من أزمة الشتاء

وذكر تقرير الصحيفة الصينية، أن "الألمان القلقين من نقص الغاز الطبيعي، يستعدون لتدفئة منازلهم في الشتاء المقبل"؛ مشيرًا إلى أن الطلب على مواقد حرق الأخشاب في الوقت الحاضر، تجاوز العرض بشكل كبير؛ بسبب الإقبال الواسع على شراء الحطب.