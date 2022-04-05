رعب الحرب.. الألمان يُخزّنون الحطب من الآن خوفًا من أزمة الشتاء

على خلفية الارتفاع السريع في أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا؛ أثار تقرير لصحيفة "غوانتشا" الصينية حول شروع الألمان في تخزين الحطب، صدمةً وغرابة لدى قُرّاء الصحيفة.
وذكر تقرير الصحيفة الصينية، أن "الألمان القلقين من نقص الغاز الطبيعي، يستعدون لتدفئة منازلهم في الشتاء المقبل"؛ مشيرًا إلى أن الطلب على مواقد حرق الأخشاب في الوقت الحاضر، تجاوز العرض بشكل كبير؛ بسبب الإقبال الواسع على شراء الحطب.
وفي وقت سابق، قالت الحكومة الألمانية: إن معدل تخزين الغاز الطبيعي قد تم تخفيضه إلى 25%، وحثت الشركات والجمهور على "الاقتصاد في استخدام الغاز قدر الإمكان"؛ وفق "روسيا اليوم".
وأثار التقرير ردود أفعال مختلفة لدى القراء؛ حيث انتقدوا تصرفات برلين، وحمّلوها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالنسبة للسكان الألمان.