رعب الحرب.. "الصحة العالمية" لأوكرانيا: دمري الجراثيم الخطيرة بمختبراتك!

ونقلت "فرانس برس" عن "جسارفيتش"، أنه "ينبغي على المختبرات أن تدرس دائمًا الحالة التي تجد نفسها فيها، وأن تضمن أنه في حال وجود تهديد هناك وسيلة لتدمير الجراثيم المسببة للمرض الموجودة عادة في جميع هذه البلدان لأسباب تتعلق بالصحة العامة، بأمان تام وتجنب حدوث تسرب عرضي".