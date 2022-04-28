رعشة يد بوتين أم إمساكه بالمنضدة؟.. لقطات صادمة أثارت الجدل حول صحة الرئيس

وكتبت السياسية البريطانية السابقة، لويز مينش، على تويتر إن لقطات اجتماع بوتين بوزير دفاعه "تدعم التقارير السابقة التي تقول إن فلاديمير بوتين يعاني مرض باركنسون".

وأضافت أنه في اللقاء "نجح في إخفاء يده لكن رجله لم تتوقف عن النقر".

وقال البروفيسور إريك بوسي، خبير لغة الجسد من جامعة تكساس للتكنولوجيا، لصحيفة "الصن" البريطانية: "من المذهل رؤية بوتين ضعيفًا مقارنة بالرجل الذي شهدناه قبل بضع سنوات".