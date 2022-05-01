رغم ارتفاع الأسعار.. رائحة كعك العيد تملأ هواء البلدة القديمة في نابلس

ورغم أن العديد من العائلات تشتري الكعك الجاهز، فإن هناك عددًا آخر ما زال يخبز الكعك في منزله، ويبدو هذا واضحًا من خلال جولة في السوق؛ حيث يمكن رؤية العديد من النساء وهن يشترين مكونات الكعك لعمله في البيت.