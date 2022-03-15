رغم العقوبات.. ناسا: ملتزمون بالتعاون مع روسيا في محطة الفضاء الدولية

ووفق "الألمانية" قال مدير برنامج محطة الفضاء الدولية في ناسا جويل مونتالبانو، خلال مؤتمر صحفي أمس: "نحن نعمل معًا، ولقد عملنا معًا على مدى 20 عامًا، وسنواصل القيام بذلك، ونحن ندرك ما يجري؛ لكننا قادرون على الاستمرار في القيام بوظائفنا، ولم يتغير شيء في الأسابيع الثلاثة الماضية"؛ مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من مشروع محطة الفضاء الدولية هو التعاون؛ مضيفًا: "هي ليست عملية يمكن أن تستمر فيها مجموعة واحدة دون الأخرى، علينا جميعًا أن نعمل معًا لنكون ناجحين".