رغم تفشي "جدري القردة".. الصحة العالمية": لا ضرورة لإلغاء المهرجانات في أوروبا

وقالت ميج دوهرتي، من البرامج العالمية لفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد والأمراض المنقولة جنسيًّا في منظمة الصحة العالمية: "نحن لا نسمي هذا عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.. الوصم لا يساعد أبدًا في تفشي المرض، وهذا ليس مرضًا مثليًّا. ومع ذلك نريد أن يدرك الناس المخاطر.