رفضن تحرش 9 رجال بهن.. شاهد ما حدث لـ4 نساء في مطعم

أثارت لقطات مروعة لنساء يتعرضن لاعتداء داخل مطعم في الصين جدلاً واسعًا حول العنف ضد النساء في البلاد. وأظهر فيديو متداول 9 رجال وهم يعتدون بوحشية على 4 نساء، بعد أن قاومت إحداهن تحرشًا جنسيًا تعرضت له.