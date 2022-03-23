رماد ودخان وأنقاض.. شاهد كيف تحولت "ماريوبول" الجميلة إلى "مدينة أشباح"

أظهرت مقاطع فيديو التقطتها الأقمار الصناعية مدى الدمار الذي حل بمدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا التي تتعرض لحصار روسي منذ بداية الحرب بين البلدين.
وأظهر مقطع فيديو التقط من الفضاء نشرته شركة "ماكسار" لتكنولوجيا الفضاء، الضرر الذي لحق بالبنية التحتية المدنية في المدينة الساحلية، التي تتعرض لقصف مستمر بالصواريخ بعيدة المدى وقذائف المدفعية، إذ ارتفعت الأدخنة السوداء من مباني المدينة، فيما تحول بعضها إلى رماد؛ لتتحول المدينة الساحلية الجميلة إلى مدينة أشباح.
وتعيش المدينة أوضاعًا مأساويةً في ظل انعدام الطعام والماء والدواء وانقطاع الكهرباء منذ بداية الحرب. وعلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه الأخير، قائلاً إن المدينة الساحلية المحاصرة "تتحول إلى رماد"، في إشارة إلى المعاناة، والقصف المستمر الذي تتعرض له.
ويعتقد المحللون أن موسكو تحاول منذ بداية الصراع السيطرة على "ماريوبول" لخلق ممر بين القرم ودونباس، وخنق اقتصاد العاصمة الأوكرانية كييف.
وعلى الرغم من القصف الروسي المستمر منذ بداية الشهر الجاري للمدينة إلا أن المدينة الأوكرانية أظهرت صمودًا كبيرًا؛ بفضل بسالة قوات الجيش الأوكراني، وبعض الكتائب العسكرية التي تعرف التكتيكات الروسية.