رماد ودخان وأنقاض.. شاهد كيف تحولت "ماريوبول" الجميلة إلى "مدينة أشباح"

وأظهر مقطع فيديو التقط من الفضاء نشرته شركة "ماكسار" لتكنولوجيا الفضاء، الضرر الذي لحق بالبنية التحتية المدنية في المدينة الساحلية، التي تتعرض لقصف مستمر بالصواريخ بعيدة المدى وقذائف المدفعية، إذ ارتفعت الأدخنة السوداء من مباني المدينة، فيما تحول بعضها إلى رماد؛ لتتحول المدينة الساحلية الجميلة إلى مدينة أشباح.