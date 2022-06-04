روسيا البيضاء تقدم اقتراحًا لحل أزمة تصدير الحبوب الأوكرانية

ولا تتمكن أوكرانيا، الدولة الرئيسية المصدّرة للحبوب، من استخدام موانئها على البحر الأسود لنقل منتجاتها منذ انطلاق العمليات العسكرية الروسية على أراضيها في 24 فبراير الماضي.