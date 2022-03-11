روسيا تتوعد بملاحقة "فيسبوك" قانونيًا.. بسبب "دعوات القتل"

يشار إلى أن "ميتا" قد أعلنت أن "فيسبوك" قرّر استثناء الخطاب المناهض للقوات الروسية في أوكرانيا من قواعده المتعلقة بحظر أي محتوى على الموقع يدعو إلى العنف والبغض، مشيرة إلى أنها لن تحذف بالتالي المنشورات المعادية لجيش روسيا وقادتها.