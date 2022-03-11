روسيا تتوعد بملاحقة "فيسبوك" قانونيًا.. بسبب "دعوات القتل"
أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنها ستلاحق "ميتا" الشركة الأم لـ"فيسبوك" قانونيًا، على خلفية "دعوات إلى قتل" مواطنين روس.
وقالت لجنة التحقيق الروسية التي تحقق في الجرائم الكبرى: الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، خففت قواعدها بشأن الرسائل العنيفة التي تستهدف الجيش والقادة الروس.
وتوعدت بأنها ستطلق تحقيقًا "بسبب دعوات غير قانونية لقتل مواطنين روس من قبل موظفين في شركة ميتا الأمريكية".
ووفق "فرانس برس": طلب مكتب المدعي العام الروسي أن يصنّف عملاق الإنترنت "متطرفًا" ودعا إلى حظر إنستغرام في البلاد.
يشار إلى أن "ميتا" قد أعلنت أن "فيسبوك" قرّر استثناء الخطاب المناهض للقوات الروسية في أوكرانيا من قواعده المتعلقة بحظر أي محتوى على الموقع يدعو إلى العنف والبغض، مشيرة إلى أنها لن تحذف بالتالي المنشورات المعادية لجيش روسيا وقادتها.
وقال المسؤول عن الاتصالات في "ميتا"، آندي ستون، في بيان: "بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، فقد سمحنا مؤقتًا بأشكال من التعبير السياسي تنتهك في العادة قواعدنا المتعلقة بالخطاب العنيف؛ مثل الموت للغزاة الروس".
وأضاف: "فيسبوك" لن يسمح بالمقابل "بأي دعوات ذات مصداقية للعنف ضد المدنيين الروس".