روسيا: فصْل موسكو عن الإنترنت العالمي غير ممكن.. وأزمة 1991 لن تتكرر

وكان رئيس وزارة التكنولوجيا الرقمية، مكسوت شداييف، قد أشار إلى أن روسيا يمكن أن تتلقى الإنترنت من آسيا إذا تم فصلها عن نقاط التبادل الأوروبية؛ مؤكدًا أن المشغّل الرئيسي "روس تيليكوم" (Rostelecom)، جاهز لمثل هذا السيناريو.