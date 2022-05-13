روسيا متهمة بجرائم حرب في أوكرانيا

تراكمت التهم الموجّهة إلى الجيش الروسي بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، بما في ذلك نقل آلاف الأشخاص قسراً إلى "معسكرات فرز"، بينما فرّ أكثر من ستة ملايين أوكراني من بلادهم منذ بداية الحرب.
فقد بثّت الشبكتان الأميركية "سي إن إن" والبريطانية "بي بي سي"، لقطات لكاميرات مراقبة، أكّدتا أنها تنقل مقتل مدنيَّيْن أوكرانيَّيْن أعزلَيْن برصاص جنود روس في ضواحي كييف، ويقوم جنود بتفتيشهما قبل أن يغادروا ثم يعودون ويطلقون عليهما النار من الخلف.
وقالت "سي إن إن"، إن مكتب المدعي العام الأوكراني يحقّق في هذه الوقائع على أساس تهم بجرائم حرب.