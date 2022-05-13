روسيا متهمة بجرائم حرب في أوكرانيا

تراكمت التهم الموجّهة إلى الجيش الروسي بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، بما في ذلك نقل آلاف الأشخاص قسراً إلى "معسكرات فرز"، بينما فرّ أكثر من ستة ملايين أوكراني من بلادهم منذ بداية الحرب.