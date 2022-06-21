روسي فائز بنوبل يبيع ميداليته مقابل 103.5 مليون دولار لمصلحة أطفال أوكرانيا

قام الصحفي الروسي ديمتري موراتوف؛ الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2021، ببيع ميداليته بمزاد مقابل 103.5 مليون دولار، يوم الإثنين، لمصلحة اللاجئين الأطفال الأوكرانيين.
وقال موراتوف قبل المزاد: "في الوقت الحالي، تعد الجائزة فرصة بالنسبة لي لمشاركتها مع الآخرين"، وحث الناس في جميع أنحاء العالم على تقديم مساهماتهم.
وأعرب مدير معهد نوبل في النرويج، أولاف نيولستاد؛ في بيان، عن دعمه للمزاد، ووصفه بأنه "عمل إنساني كريم".
يُذكر أن موراتوف رئيس تحرير لموقع روسي مستقل، وانتقد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، واستخدام الحكومة الروسية القوة العسكرية، داخل روسيا وخارجها، وفقاً للجنة نوبل.