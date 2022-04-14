رياح شمسية تضرب الأرض.. وهذا ما سيحدث لـ"GPS" وشبكات الطاقة

تصل إلى الجزء الشمالي من الكرة الأرضية، الخميس، رياح شمسية نتيجة وجود بقعة ميتة على سطح الشمس، في وقت صدرت فيه تحذيرات بشأن التداعيات التي تنطوي على هذا الأمر.