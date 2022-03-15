زخات ثلجية وضباب كثيف ملامس للأرض.. طوارئ في الأردن بسبب الظروف الجوية

ودعت، إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، والتأني خلال القيادة على الطرق الخارجية في معظم مناطق المملكة بسبب تدني مدى الرؤية الافقية نتيجة تشكُّل الضباب الملامس لسطح الأرض، وهطول زخاتٍ ثلجية على فترات وتراكمها فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتشكل حالات الانجماد نتيجة درجات الحرارة المنخفضة وفق التوقعات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.