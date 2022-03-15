زخات ثلجية وضباب كثيف ملامس للأرض.. طوارئ في الأردن بسبب الظروف الجوية

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية، العمل ضمن خطة الطوارئ القصوى اعتباراً من اليوم الثلاثاء، تزامناً مع الظروف الجوية المتوقعة التي تؤثر في الأردن.
وأكّدت الوزارة جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة ومعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الـ 98 الموزعة على مختلف محافظات الأردن.
الوزارة عمّمت على مديرياتها ومكاتبها في مختلف أنحاء البلاد الاستعداد التام لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة وإجراء جولات تفقدية دورية للمناطق كافة.
وأشارت، إلى أنه سيتم خلال خطة الطوارئ القصوى تثبيت الآليات في المناطق الأكثر تأثراً بالحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.
ودعت، إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، والتأني خلال القيادة على الطرق الخارجية في معظم مناطق المملكة بسبب تدني مدى الرؤية الافقية نتيجة تشكُّل الضباب الملامس لسطح الأرض، وهطول زخاتٍ ثلجية على فترات وتراكمها فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتشكل حالات الانجماد نتيجة درجات الحرارة المنخفضة وفق التوقعات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.