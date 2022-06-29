"زعمْتَ أنك تحبها وكنتَ أكثر الناس كرهًا لها".. شاهد خطبة تاريخية لقاضي محاكمة قاتل الطالبة المصرية

غابَ اليقين.. وباطلٌ بالزَّيف يَحيَا

وحسب صحيفة "الوطن" المصرية؛ فقد تَوجه المستشار بهاء المري، بكلمة بليغة، قبلَ النُّطقِ بإحالة أوراق المتهم محمد عادل إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، وجاء في كلمته:

- دُنيا مُقبلةٌ بزخَارفِها، وإنسانٌ مُتكالبٌ على مَفاتِنها

- ماديةٌ سَيطرَت، فاستلبَت العُقولَ وصارَ الإنسانُ آلة

- يَقينٌ غابَ، وباطلٌ بالزَّيف يَحيَا، وتَفاهاتٌ بالجَهر تَتواتَر

- وبَيتٌ غابَ لسببٍ أو لآخر

- والمؤنسِاتُ الغالياتُ (النساء) صِرن في نظر المَوتُورينَ سِلعة، والقواريرُ فَواخير.

- ونَفسٌ تَدثَرت برداءِ حُبٍّ زائفٍ مَكذوب. تأثرت بثقافةِ عَصر اختَلطت فيه المَفاهيمُ.