زلزال بقوة 5 بمقياس ريختر يضرب الكويت.. لم تُسجل أضرار

وأعلنت قوة الإطفاء العام، أنه لم تسجل إدارة عملياتها أي أضرار من جرّاء الهزة الأرضية، مضيفة أنه كانت هناك فقط بلاغات للاستفسار عن مصدر الهزة الأرضية.