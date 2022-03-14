زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية

وقال المعهد في بيان إن مركز الزلزال يقع قبالة مدينة (لوبانج) بإقليم (أوكسيدنتال ميندورو) على بُعد 76 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة مانيلا؛ مشيرًا إلى أنه تم تسجيل أكثر من 40 هزة ارتدادية للزلزال، بلغت شدة أقواها 4.4 درجات على مقياس ريختر.