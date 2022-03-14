زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية

ضرب زلزالان قويان إندونيسيا والفلبين اليوم الاثنين؛ إلا أنهما لم يتسببا في وقوع إصابات أو أضرار أو إصدار تحذير من حدوث أمواج مد بحري عاتية (تسونامي).
وفي إندونيسيا قالت الوكالة الوطنية لمكافحة أضرار الكوارث في بيان: إن زلزالًا قوته 6.7 درجات على مقياس ريختر، ضرب الساحل الغربي لجزيرة (سومطرة) غربي البلاد.
وأضافت الوكالة في بيان، أن مركز الزلزال يبعد 161 كيلومترًا جنوب شرق منطقة (نياس سيلاتان) بجزيرة (سومطرة)، وعلى عمق 25 كيلومترًا تحت سطح البحر.
وأشارت إلى وقوع هزة ارتدادية بلغت قوتها 6 درجات أعقبت الزلزال الرئيسي وهزتين أخريين بدرجات أقل.
من جانبه أفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، بأن زلزالًا بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر، ضرب جزيرة (لوزون) الرئيسية شمالي البلاد اليوم الاثنين.
وقال المعهد في بيان إن مركز الزلزال يقع قبالة مدينة (لوبانج) بإقليم (أوكسيدنتال ميندورو) على بُعد 76 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة مانيلا؛ مشيرًا إلى أنه تم تسجيل أكثر من 40 هزة ارتدادية للزلزال، بلغت شدة أقواها 4.4 درجات على مقياس ريختر.