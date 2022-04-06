زواجٌ نادر بالعراق لعريس عمره 103 سنوات.. فكم عمر العروس الحسناء؟
في واقعةٍ نادرة، تزوج رجل عراقي يبلغ من العمر 103 سنوات بعروس حسناء، في محافظة الديوانية، جنوبي البلاد؛ وذلك للمرة الثالثة خلال حياته؛ في حدث أثار تفاعلًا واسعًا.
وفي تفاصيل الحدث المبهج، حسب "سكاي نيوز عربية"؛ فإن ناحية سومر، التي تبعد عن العاصمة بغداد نحو 180 كيلومترًا، احتضنت قبل أيام حفل زفاف "مخيلف فرهود المنصوري"، بحضور ذويه وأقربائه في القرية النائية.
ونقل الموقع عن "عبدالسلام" وهو نجل العريس، أن "والدي تزوج للمرة الثالثة خلال مسيرة حياته، وهو من مواليد عام 1919؛ حيث توفيت زوجته الأولى عام 1999، ليتزوج امرأة أخرى، وينجب منها كذلك".
الزوجة الثانية غاضبة
وأضاف أنه "في نهاية العام الماضي، ومطلع العام الحالي، حصلت مشكلة مع زوجته، فذهبت إلى بيت أهلها، ولم تعد رغم مرور عدة أشهر؛ فطلب منا الوالد إيجاد زوجة أخرى له، وهو ما حصل بالفعل".
عمر العروس
وأشار إلى أن "الاختيار وقع على امرأة حسناء، من مواليد 1985"، أي أن عمر العروس الحسناء يبلغ 37 عامًا فقط.
وتمت الخطبة، وبعد ذلك أقيمت له حفلة الحناء ثم الزواج، وقد شارك في زفته أبناؤه التسعة الباقون وأحفاده وأولاد أحفاده وأحفاد أحفاده.
وقال الابن عبدالسلام: "عرضت على والدي ليلة الزفاف أدوية ومكملات غذائية؛ لكنه سخر مني، ورفضها".
ولدى الرجل المسن 10 أبناء (ستة بنين و4 بنات).
وأثار هذا الزواج تفاعلًا واسعًا، وترحيبًا من قِبَل رواد مواقع التواصل الاجتماعي به؛ باعتباره دليلًا على إقبال المعمر "مخيلف"، وحبه للحياة وتفاؤله.
وتُعد مثل تلك الزيجات نادرة في المحيط الإقليمي؛ إذ سجلت البلدان العربية عام 2020، زواج المعمر الأردني عارف عطية الجداية، وهو بعمر 103 سنوات أيضًا.