زواجٌ نادر بالعراق لعريس عمره 103 سنوات.. فكم عمر العروس الحسناء؟

الزوجة الثانية غاضبة

وأضاف أنه "في نهاية العام الماضي، ومطلع العام الحالي، حصلت مشكلة مع زوجته، فذهبت إلى بيت أهلها، ولم تعد رغم مرور عدة أشهر؛ فطلب منا الوالد إيجاد زوجة أخرى له، وهو ما حصل بالفعل".