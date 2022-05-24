زواج وإنجاب وطلاق.. وفي المحكمة اكتشفت أنه ليس زوجها ولم تره من قبل

وتنقل صحيفة "البيان" الإماراتية عن القاضي الحوسني، إن شاباً آسيوياً حضر إلى الإمارات قبل سنوات وأقام بصورة غير شرعية، وتمادى في المخالفات بعد تمكنه من الحصول على وثائق تخص شقيق صديقه المقيم هنا في الإمارات، وقام بتزوير وثيقة رسمية تعود لذلك الشخص، واستغلها بعد وضع صورته الشخصية عليها، في التقدم إلى فتاة من موطنه مقيمة بالإمارات، وإنجاز إجراءات عقد الزواج بتلك البطاقة المزوّرة، "فقد كان هذا الإجراء بسيطاً في السابق".