سابقة منذ أكثر من عشر سنوات.. "نتفليكس" تخسر 200 ألف مشترك

وكانت "نتفليكس" قد توقعت أن تكسب 2,5 مليون مشترك إضافي، فيما كان المحللون يتوقعون عدداً أكبر حتى، لكنها خسرت بدلاً من ذلك بعضاً منهم، ما أدى إلى انخفاض مجموع الاشتراكات إلى 221,64 مليون.