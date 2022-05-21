سرق قسائم شراء بـ134 ألف درهم.. هذه عقوبة وافد أمام محكمة أبو ظبي

استغل فني أجهزة كمبيوتر وافد بالإمارات، قدرته على الولوج للنظام الإلكتروني للشركة التي يعمل بها، وقام بسرقة كروت شحن هاتفية وقسائم شرائية بمبلغ 134 ألف و800 درهم.
وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، فعقب اكتشاف جريمته تم معاقبة المتهم بالحبس سنة مع الإبعاد؛ فيما قضت محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزامه برد المبلغ للشركة.
وفي التفاصيل أقامت شركةٌ دعوى قضائية ضد عامل كان يعمل لديها بوظيفة فني أجهزة، وقد قام بسرقة كروت رصيد هاتف وقسائم شراء خاصة بموقع إلكتروني.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، ثبوت قيام المدعى عليه بسرقة الرصيد الهاتفي باستخدام وسيلة تقنية المعلومات (شهادة الأمان الإلكترونية)، كذلك سرقة قسائم أمازون المملوكة للمدعية بعدما كان يعمل لديها بوظيفة فني بالقسم التقني، وكانت قيمة المسروقات مبلغ 134 ألفًا و800 درهم، الأمر الذي تكون معه ذمة المدعى عليه مشغولة بالمبلغ المالي الذي استولى عليه.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 134 ألفًا و800 درهم، بالإضافة إلى مبلغ 15 ألف درهم تعويضًا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، بالإضافة إلى رسوم ومصروفات الدعوى.