سرق قسائم شراء بـ134 ألف درهم.. هذه عقوبة وافد أمام محكمة أبو ظبي

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، ثبوت قيام المدعى عليه بسرقة الرصيد الهاتفي باستخدام وسيلة تقنية المعلومات (شهادة الأمان الإلكترونية)، كذلك سرقة قسائم أمازون المملوكة للمدعية بعدما كان يعمل لديها بوظيفة فني بالقسم التقني، وكانت قيمة المسروقات مبلغ 134 ألفًا و800 درهم، الأمر الذي تكون معه ذمة المدعى عليه مشغولة بالمبلغ المالي الذي استولى عليه.