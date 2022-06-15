"سر الطائرة الغامضة".. إيرانيون محتجزون وشبهات حول الحرس الثوري

قصة طائرة الشحن

وكانت طائرة شحن فنزويلية من طراز بوينغ 747، تحمل قطع غيار سيارات جاءت من المكسيك لتهبط في قرطبة بالأرجنتين، الاثنين من الأسبوع الماضي، ثم حاولت السفر إلى أوروغواي المجاورة؛ لكنها مُنعت من الدخول وعادت إلى إيزيزا خارج بوينس آيرس؛ حيث تم إيقافها منذ يوم الأربعاء الماضي، حسب موقع قناة "الحرة".