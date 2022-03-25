سقطوا من الشرفة واحداً تلو الآخر.. فيديو: وفاة غامضة لـ"الأسرة الكتومة"

وقال ألكسندر بيسينز، من شرطة "كانتون فود"، إنه من المحتمل أن يكون الأشخاص قد قفزوا من الشرفة. وتحاول الشرطة تحديد ملابسات وأسباب الحادث بالضبط، وقالت إنها استبعدت وجود أشخاص آخرين بالشقة في ذلك الوقت.