سقط في بئر الأفاعي منذ 5 أيام.. شاهد ما حدث لطفل هندي في حفرة عمقها 24 مترًا

وعادة ما تُسجَّل حوادث مماثلة في القرى الهندية يشكل الأطفال ضحاياها.

وسنة 2019، توفي طفل يبلغ من العمر سنتين بعدما علق لأربعة أيام في بئر في ولاية البنجاب.

وفي العام نفسه، سُحِب طفل في سن السنة ونصف السنة من بئر في هاريانا بعدما علق في الداخل ليومين.