سقوط أشجار وأعمدة إنارة.. "الوحش الأصفر" يقتل 10 أشخاص بدير الزور

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دير الزور، ربيع العرفي، في تصريح لوكالة الأنباء السورية، أنه تم استنفار الورش الخدمية كافة في المحافظة، لإزالة مخلفات العاصفة الغبارية التي ألحقت أضراراً مادية بعددٍ من الشوارع وشبكات الكهرباء، في الوقت الذي رفعت فيه الكوادر الطبية والصحية في المحافظة جاهزيتها إلى الدرجة القصوى لاستقبال كل الحالات المصابة.