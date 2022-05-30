سقوط عشرات القتلى.. حصيلة جديدة لضحايا الفيضانات في البرازيل

وفي حديثه للصحفيين بعد ذلك، قال إن الهبوط في المروحية لم يتسن بسبب التربة المبللة، مشيراً إلى أن البلاد شهدت مؤخراً كوارث مماثلة في الجبال فوق ريو دي جانيرو، وفي ولاية باهيا جنوبي البلاد، وفي ولاية ميناس جيرايس.