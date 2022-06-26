سقوط قتيل و3 جرحى في عملية طعن بآلة حادة بـ "مونتريال الكندية"

لقي رجل حتفه ونُقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى في ساعة مبكرة من صباح الأحد في مونتريال، بعد أن طعنهم شاب يبلغ 26 عاماً بآلة حادة، وفق ما أعلنت الشرطة الكندية.