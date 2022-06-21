سمعت صراخ ابنتها فاندفعت خارج الباب.. شاهد ما صدم الأم وضرب عينها

وأضافت "مارا" أنها توجهت بعد اللدغة إلى أقرب مستشفى، حيث تلقت إسعافات أولية بسيطة شملت تعقيم موضع العضة، دون أن يعطيها الأخصائيون أي عقار مضاد للسموم، حسب "سكاي نيوز عربية".