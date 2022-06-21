سمعت صراخ ابنتها فاندفعت خارج الباب.. شاهد ما صدم الأم وضرب عينها

فوجئت سيدة في ولاية كنتاكي الأمريكية، مؤخرًا، بأفعى كبيرة تعلقت على باب منزلها، ولدغتها في عينها.
وسمعت مارا جو توماس صراخ ابنتها كينلي، فاندفعت إلى الخارج لمعرفة السبب، إلا أنها تفاجأت بأفعى كبيرة على الباب الخارجي للمنزل.
وحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، قالت "مارا": إن الأفعى لدغتها في عينها بسرعة وبحركة مفاجئة.
وقالت "مارا" في منشور على صفحتها في "فيسبوك": "حالفني الحظ في الحادثة؛ حيث لم يكن الثعبان سامًّا".
وأضافت "مارا" أنها توجهت بعد اللدغة إلى أقرب مستشفى، حيث تلقت إسعافات أولية بسيطة شملت تعقيم موضع العضة، دون أن يعطيها الأخصائيون أي عقار مضاد للسموم، حسب "سكاي نيوز عربية".
ويوجد نحو 33 نوعًا محليًا من الثعابين في ولاية كنتاكي، منها أربعة أنواع سامة هي نحاسية الرأس والأفعى الخشبية والقطنية والجرسية.