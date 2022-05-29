سوريا.. العثور على رضيع وبجانبه ورقة مكتوب فيها "الأم توفيت عند الولادة"

عَثر مواطن سوري على رضيع حديث الولادة في مدخل البناية التي يقطن فيها بمعضمية الشام، ملفوف بمنشفة بيضاء عثر فيها على ورقة مدون عليها (الأم توفيت عند الولادة).
وتوجهت دورية من شرطة ناحية معضمية الشام، وتَبَيّن أنه سليم وبصحة جيدة، وتم تسليمه إلى الجهة المعنية والتحقيقات مستمرة للتوصل إلى ذوي الطفل.
وأثارت الواقعة -وفق صحيفة "البيان"- التعاطف الواسع على السوشيال ميديا، وعرض البعض تبني الطفل الذي وُجدت إلى جواره ورقة مكتوب عليها "الأم توفيت عند الولادة.. حدا يوصله على الميتم".
وعرض الكثيرون تبني الطفل في التعليقات على المنشور الذي بثته وزارة الداخلية السورية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ فيما استغرب آخرون من الجملة المكتوبة في الورقة قائلين: "ليش اللي بتموت أمه بيرموه في الشارع.. رعاية اليتيم حسنة".