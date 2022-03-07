سيناريو يتكرّر وغبار على وجه السماء.. "أجواء 5 أيام" يتوقّعها "المسند"

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الإثنين، رياحاً نشطة نسبياً في الغرب والوسط والشرق والشمال الشرقي.
وأضاف "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر": "يوم الأربعاء متوقع أن تثير الرياح الغربية الغبار في المناطق الشمالية، ويوما الخميس والجمعة يتكرّر سيناريو الأربعاء لكن بشكلٍ أقل".
وتابع: "ما زالت ذرات الغبار على وجه السماء عالقة فوق مناطق: القصيم والجوف والرياض وشرقي عسير، ومتوقع اليوم أجواء مستقرة بوجهٍ عام، حتى 5 أيام قادمة لا يلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة".