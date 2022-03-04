شاهدها قبل المخدرات.. نجمة أمريكية تأكل من القمامة الآن

انقلبت حياة نجمة أمريكية رأسًا على عقب؛ فبعدما كانت تظهر على غلاف المجلات المختصة بالأزياء صارت متشردة في الشارع؛ تبحث عن الطعام في سِلال القمامة، وهي حافية القدمَيْن، ترتدي ثيابًا رثة.
وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن عارضة الأزياء السابقة، ليني ويليسون، وهي طليقة الممثل الأمريكي جيرمي جاكسون، تعيش اليوم متشردة في شوارع منطقة "فينيس"، ضواحي مدينة لوس إنجلوس بولاية كاليفورنيا.
لكن النجمة الأمريكية تعيش على هذه الحال منذ ست سنوات بعدما اضطربت صحتها العقلية والنفسية من جراء تعاطي المخدرات.
وتزوجت ويليسون بالممثل الأمريكي جيرمي جاكسون سنة 2012، لكن ارتباطهما لم يدم طويلاً، وانفصلا بعد عامين فقط؛ فكان الطلاق في 2014.
وبدت ويليسون في هيئة وُصفت بـ"المثيرة للشفقة"؛ إذ ظهرت وهي تبحث في القمامة عما يمكن أن تشربه أو تأكله.
وتدثرت النجمة السابقة بقطع كثيرة من الثياب في مسعى لتفادي البرد القارس، بينما تقضي الشتاء في الشارع.
ولدى سؤالها من قِبل صحيفة "صن" في الشارع قالت ويليسون: "أنا بخير"، ثم أضافت بأنها لا تريد أي مساعدة من أي شخص.
وأضافت ويليسون بأنها لم تتواصل مع طليقها جيرمي جاكسون منذ سنوات عدة: "لم أتحدث إليه، ولا أريد أيضًا أن أتحدث إلى أصدقائي".
وأثارت الصور تعاطفًا على المنصات الاجتماعية وسط حسرة على مآل النجمة، بعدما صارت تأكل من القمامة، وتمشي حافية القدمين، فيما كانت تعيش حياة الترف بالأمس وهي تبتسم لعدسات المصورين على البساط الأحمر.