شاهدها قبل المخدرات.. نجمة أمريكية تأكل من القمامة الآن

انقلبت حياة نجمة أمريكية رأسًا على عقب؛ فبعدما كانت تظهر على غلاف المجلات المختصة بالأزياء صارت متشردة في الشارع؛ تبحث عن الطعام في سِلال القمامة، وهي حافية القدمَيْن، ترتدي ثيابًا رثة.