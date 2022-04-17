شاهد أغرب تبديل في كرة القدم.. بعد 6 دقائق ولسبب بعيد عن اللعب

شهدت مباراة سبيزيا وإنتر ميلان، في الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي، يوم الجمعة، أغرب تبديل في عالم كرة القدم، تَمثل في استبدال لاعب بعد مرور 10 دقائق فقط من دخوله أرض الملعب.