شاهد أول سفينة شحن كهربائية في العالم.. قوة وطاقة وحفل تدشين

وبهدف تقليل النقل بالشاحنات، التي تعمل بالديزل بمقدار 40 ألف رحلة سنويًّا؛ ستعمل "يارا بيركلاند" على تخفيف حدة انبعاثات أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكربون، وتحسين السلامة على الطرق، وتقليل تشكل الغبار على الطرق، وتقليل الضوضاء المرورية أثناء نقل عملية الأسمدة من مصنع "يارا" في بورسغرون إلى ميناء التصدير في بريفيك؛ بحسب ما أكدته شركة التكنولوجيا "كونغسبيرغ".