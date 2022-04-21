شاهد.. الإمارات تُصدر ورقتين نقديتين جديدتين

أعلن مصرف الإمارات المركزي، الخميس، عن طرح ورقتين نقديتين جديدتين من فئتي الخمسة والعشرة دراهم، مصنوعة من مادة "البوليمر"، وتمتاز بمواصفات فنية وسمات أمنية متقدمة.
ويأتي هذا الطرح الجديد، بعد إصدار ورقة من فئة الخمسين درهمًا (البوليمر) في وقت سابق من العام الحالي.
وأشار المصرف المركزي إلى أن "مادة البوليمر صديقة للبيئة، من خلال قابليتها لإعادة التدوير، حيث تمتاز هذه الأوراق النقدية بدرجة أعلى من المتانة وعمرها الافتراضي أطول من الأوراق النقدية المصنوعة من القطن بمعدل ضعفين أو أكثر".
وتحتوي العملتان الجديدتان على "نافذة شفافة" تظهر صورة مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وشعار الهوية الإعلامية المرئية للإمارات، بالإضافة إلى "وجود أشكال هندسية ورسوم ونقوش متطورة تم تصميمها باستخدام تقنيات الطباعة الغائرة والأحبار الفلورسنتية"، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وحرص المصرف المركزي في تصميم الورقة النقدية الجديدة من فئة الخمسة دراهم على استخدام اللون البني (المستخدم حاليًا)؛ لتسهيل التعرف عليها من قبل الجمهور، كما تم إدخال صورة "قلعة عجمان"، وصورة "قلعة ضاية" في إمارة رأس الخيمة.
وحافظت الورقة النقدية الجديدة من فئة العشرة دراهم على لونها الأخضر، ليكون مماثلًا للون الورقة المتداولة حاليًا، وتظهر في الجهة الأمامية صورة "مسجد الشيخ زايد الكبير"، وفي الجهة الخلفية صورة "مدرج خورفكان".
كما تتضمّن الورقتان النقديتان الميزة التلامسية والبارزة بلغة "بريل"؛ لمساعدة المتعاملين من المكفوفين في التعرف على قيمة الورقة النقدية.