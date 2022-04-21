شاهد.. الإمارات تُصدر ورقتين نقديتين جديدتين

ويأتي هذا الطرح الجديد، بعد إصدار ورقة من فئة الخمسين درهمًا (البوليمر) في وقت سابق من العام الحالي.

وأشار المصرف المركزي إلى أن "مادة البوليمر صديقة للبيئة، من خلال قابليتها لإعادة التدوير، حيث تمتاز هذه الأوراق النقدية بدرجة أعلى من المتانة وعمرها الافتراضي أطول من الأوراق النقدية المصنوعة من القطن بمعدل ضعفين أو أكثر".