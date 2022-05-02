شاهد.. المسلمون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدة دول حول العالم

أدى آلاف المسلمين حول العالم، صباح اليوم الاثنين، صلاة عيد الفطر، في عدد من الدول، من بينها المملكة والإمارات وإندونيسيا وأستراليا ومصر.
وتحتفل دول عدة في العالم العربي، الاثنين، بأول أيام عيد الفطر الذي يستمر الاحتفاء به لمدة 3 أيام، بعد الانتهاء من صيام شهر رمضان.
ويصادف اليوم الاثنين، وفق سكاي نيوز عربية، عيد الفطر في كل من الإمارات والبحرين والسودان والصومال والعراق والكويت والسعودية واليمن وتركيا وتونس وسوريا وفلسطين وقطر ولبنان وليبيا ومصر وموريتانيا.
أما الهند وباكستان وبنغلاديش وإيران فتحتفل بعيد الفطر يوم غد الثلاثاء. وبدأ عيد الفطر، الأحد، في كل من أفغانستان والنيجر ومالي.