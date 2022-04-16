شاهد بايدن.. ألقى خطابًا ثم قام بأغرب تصرف لرئيس أمريكي بالسلطة

أقدَمَ الرئيس الأمريكي جو بايدن على أغرب تصرف، عقب إلقاء خطاب أمام حشد من الجمهور؛ مما أثار السخرية على نطاق واسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة من قِبَل المعارضين له.
وبعد خطاب له يوم الخميس، في جامعة ولاية كارولينا الشمالية الزراعية والتقنية؛ مد بايدن يده للسلام، دون وجود أي أحد جواره، وكأنه يسلم على "شبح"؛ حسب ما وصفه البعض؛ مما أثار استغراب وسخرية الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبعد الكلمة، استدار بايدن ووقف لثانيتين مادًّا يده للسلام، دون أن يكون أحد إلى جانبه، قبل أن يتوجه للنزول من المنصة، في أغرب مشهد لرئيس أمريكي في السلطة.
كما بدا الرئيس الأمريكي "حائرًا" على المنصة، كما أنه استدار بظهره للجمهور بطريقة غريبة، بدت وكأنه لم يكن على ما يرام، وفقا لموقع "نيويورك بوست".
ولاقت الحركة تشكيكًا من وسائل الإعلام الجمهورية، حول قدرات بايدن العقلية والإدراكية، ووصفته إحدى المحطات بمريض "الخرف".
وكتب أحد المساندين للحزب الجمهوري على تويتر: "لا أحد يصدق كلامك، حتى الشبح الذي حاولت مصافحته".
وكان خطاب الرئيس الأمريكي حول أزمة سلسلة التوريد، كما حاول الضغط على الكونجرس لزيادة التمويل لإنتاج الرقائق الإلكترونية.