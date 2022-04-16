شاهد بايدن.. ألقى خطابًا ثم قام بأغرب تصرف لرئيس أمريكي بالسلطة

وبعد الكلمة، استدار بايدن ووقف لثانيتين مادًّا يده للسلام، دون أن يكون أحد إلى جانبه، قبل أن يتوجه للنزول من المنصة، في أغرب مشهد لرئيس أمريكي في السلطة.